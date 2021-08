Boom Trigger・岡野海斗のソロプロジェクト「okano_skywalker(Boom Trigger)」とKEN THE 390のコラボが実現

5人組男性ユニット・岡野海斗がソロプロジェクト「okano_skywalker」名義でリリースする新作EPにKEN THE 390が参加していることが明らかになった。新曲「Monster feat. KEN THE 390」を含む3曲入りでデジタルリリースされる。

「Monster feat. KEN THE 390」ではテレビ朝日系『フリースタイルティーチャー』でティーチャーとして岡野を指導したKEN THE 390 と夢のコラボが実現。2人の関係性とラップへの熱い気持ちをぶつけたリリックから岡野とKEN THE 390 のさらなる魅力が存分に感じられる1曲となっている。

okano_skywalkerは「お待たせ致しました。岡野海斗ソロプロジェクト第3弾です! フリースタイルティーチャーでお世話になったKEN THE 390 さんと曲をリリースすることが出来て感激であります。Monsterを倒して王座を目指す、或いは周りからみて自分がMonsterという存在になるか。自分のなりたい姿への強い意志、常に高みを求め、勝負事への強い気持ちをぶつけた曲となっております」と楽曲を紹介。

KEN THE 390も「フリースタイルティーチャーでタッグを組んだところをスタートに、一緒に曲まで作れて嬉しいです。岡野くんのフレッシュな勢いを感じながらのレコーディングやMV撮影はとても楽しかったです。これからもどんどんぶちかましてください!」とエールをおくっている。

