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真田が２回戦進出　車いすテニス・２７日

2021年8月27日 13時06分 (8月27日 13時54分更新)
　男子シングルス１回戦　プレーする真田卓＝有明テニスの森公園

　男子シングルス１回戦　プレーする真田卓＝有明テニスの森公園

　車いすテニスの競技が始まり、男子シングルス１回戦で真田卓（凸版印刷）がカルロス・アンカー（オランダ）に６―１、６―１で快勝して２回戦に進んだ。
　試合はセンターコートで屋根が閉じられて行われた。

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