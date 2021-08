音楽イベント『8PPY MUSIC FES』の出演者

櫻坂46、超特急、山崎育三郎、BOYS AND MENらが9月25日、26日に大阪城ホールで開催される音楽イベント『8PPY MUSIC FES』に出演することが発表された。

日本中がコロナで落ち込んでいる今、“8PPY(ハッピー)”をコンセプトにした、新たな音楽イベント。MCにはカンテレの音楽イベントではおなじみのFM802 DJの中島ヒロトと高橋みなみが務める。

イベントでは“あなたを8PPYにしてくれる楽曲”をテーマに、公式サイトで事前にアンケートを募集。寄せられた声を「8PPYリクエスト」としてアーティストへ届けることで、コロナ禍により取りづらくなったアーティストとの“接点”を作る。さらに、出演アーティストの「推しポイント」を、それぞれのファンである有名人が紹介。“推しの良さ”や“注目ポイント”を熱く語ることで、「推しのことを他の人にも理解してほしい!」というファンの想いを代弁する。自分の推しのアーティスト以外の良さに、まだ気付いていない人が、有名人の熱い想いを受け止め、「推し以外も盛り上げよう!」という気持ちになれるような“推し”をテーマにした“全員参加型”のオムニバスライブイベントとなっている。

イベントへの出演決定を受け、超特急は「ライブイベントに出演させてもらうこと自体が久しぶりなので、皆さんの顔を見られるのが本当に楽しみです。8号車(ファンの総称)の存在が僕たちを8PPY(ハッピー)にしてくれます。超特急を初めて見る方も含めて、会場にいる全員を8号車にして、最高の時間を送りたいと思いますので、よろしくお願いします!」とコメント。

また、山崎は「大阪城ホールでのライブということで胸が熱くなっております。大阪の皆さんは盛り上がりがハンパじゃないので、今回も本当に楽しみです。“これぞ山崎育三郎”といった楽曲をそろえておりますので、一緒に盛り上がりましょう! いろんなことを吹き飛ばしましょう! あなたを8PPY(ハッピー)にします!」と笑顔を見せた。

公演は、イベント開催時点での政府、大阪府のガイドライン・収容人数に沿って開催。今後、新型コロナウイルスの感染状況次第では、変更が生じる可能性もある。

■出演者(※50音順)

9月25日:ツユ/BOYS AND MEN/Rin音/and more

9月26日:櫻坂46/超特急/山崎育三郎/and more

■MC

中島ヒロト(FM802 DJ)/高橋みなみ

関連キーワード 音楽