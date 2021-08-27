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パイレーツ筒香は代打で２ラン　カージナルスに勝利

2021年8月27日 11時47分 (8月27日 12時08分更新)
　カージナルス戦の７回、代打で４号２ランを放ったパイレーツ・筒香＝ピッツバーグ（ゲッティ＝共同）

　カージナルス戦の７回、代打で４号２ランを放ったパイレーツ・筒香＝ピッツバーグ（ゲッティ＝共同）

　▽パイレーツ―カージナルス（２６日・ピッツバーグ）
　パイレーツの筒香は９―７の七回無死二塁に代打で出場し、右中間へ４号２ランを放った。守備には就かず、１打数１安打２打点、１得点で打率１割８分５厘。チームは１１―７で勝った。（共同）

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