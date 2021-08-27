▽パイレーツ―カージナルス（２６日・ピッツバーグ）

パイレーツの筒香は９―７の七回無死二塁に代打で出場し、右中間へ４号２ランを放った。守備には就かず、１打数１安打２打点、１得点で打率１割８分５厘。チームは１１―７で勝った。（共同）

