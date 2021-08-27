本文へ移動

女子日本、ブラジルと引き分け　ゴールボール・２７日

2021年8月27日 12時00分 (8月27日 12時29分更新)
　日本―ブラジル　前半、ゴールを狙う天摩＝幕張メッセ

　日本―ブラジル　前半、ゴールを狙う天摩＝幕張メッセ

　ゴールボール女子１次リーグＤ組の日本は、第２戦でブラジルと４―４で引き分けた。通算１分け１敗で勝ち点は１。
　初戦でトルコに敗れた日本は初勝利を狙ったが、４―２とリードした終盤に２失点して追い付かれた。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
PR情報

スポーツの新着

記事一覧