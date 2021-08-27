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女子５百ｍは杉浦４位、藤井７位　自転車・２７日

2021年8月27日 12時01分 (8月27日 12時28分更新)
　女子５００メートルタイムトライアル（運動機能障害Ｃ１～３）　力走する杉浦佳子＝伊豆ベロドローム

　女子５００メートルタイムトライアル（運動機能障害Ｃ１～３）　力走する杉浦佳子＝伊豆ベロドローム

　自転車トラック種目の女子５００メートルタイムトライアル（運動機能障害Ｃ１～３）で杉浦佳子は３９秒８６９で４位、藤井美穂（ともに楽天ソシオビジネス）は４１秒７０６で７位だった。

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