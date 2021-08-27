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パラ、日本女子がカナダに敗れる　車いすバスケ・２７日

2021年8月27日 11時14分 (8月27日 11時39分更新)
　女子　日本―カナダ　第３クオーター、懸命にマークする北間（右）＝有明アリーナ

　女子　日本―カナダ　第３クオーター、懸命にマークする北間（右）＝有明アリーナ

　車いすバスケ女子１次リーグＡ組で開幕２連勝の日本は、２０１９年米大陸選手権覇者のカナダに３５―６１で敗れ、２勝１敗となった。日本は１試合を残して１次リーグ突破が決まった。カナダは２連勝。
　次戦は２９日で、１６年リオデジャネイロ大会準優勝のドイツと対戦する。

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