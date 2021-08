英国の絵本作家ビアトリクス・ポター原作の「ピーターラビット」を実写映画化した『ピーターラビット』の続編となる映画『ピーターラビット2/バーナバスの誘惑』が、9月1日より劇場公開から最速でデジタル配信することが決定。9月24には、Blu-ray&DVD&UHDが発売される。

これらを記念して、日本語吹替版のピーター役・千葉雄大&バーナバス役・哀川翔のコメント入りトレーラーが公開された。「さらにやんちゃになったピーターから目が離せません」と千葉。2人は「ぜひご自宅でお楽しみください」と呼びかけている。

ピーターの父親をパイにして食べてしまったマグレガーおじさん。今度は大好きなビアと結婚したマグレガーが父親に!? 湖水地方を飛び出したピーターは、大都会でタフに生き抜くバーナバスと出会い、その頼もしさにひかれていく。ピーターの父親へ対する複雑な思いと不器用で完璧ではない姿も見どころの本作。

Blu-ray&DVDがセットになったオリジナルデザインのプレミアムBOXには、「ピーターラビット×お花」をテーマに、ここでしか手に入らない映画本作ならではのオリジナルデザインのアイテムを封入。また、Blu-ray&DVDセット、4K ULTRA HD&Blu-rayセットの初回生産限定盤には、かわいいキャラクターフォトカード5枚セットが封入される。

