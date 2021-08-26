本文へ移動

川本翔大は４位、藤田征樹８位　自転車・２６日

2021年8月26日 16時59分 (8月26日 17時07分更新)
　男子３０００メートル個人追い抜き（運動機能障害Ｃ２）３位決定戦　力走する川本翔大＝伊豆ベロドローム

　男子３０００メートル個人追い抜き（運動機能障害Ｃ２）３位決定戦　力走する川本翔大＝伊豆ベロドローム

　自転車・トラック種目の男子３０００メートル個人追い抜き（運動機能障害Ｃ２）の川本翔大（大和産業）は３位決定戦で敗れて４位だった。予選では、後続選手に更新されたが、一時は世界新となる３分３６秒１１７をマークした。同種目（運動機能障害Ｃ３）の藤田征樹（藤建設）は８位だった。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
PR情報

スポーツの新着

記事一覧