自転車・トラック種目の男子３０００メートル個人追い抜き（運動機能障害Ｃ２）の川本翔大（大和産業）は３位決定戦で敗れて４位だった。予選では、後続選手に更新されたが、一時は世界新となる３分３６秒１１７をマークした。同種目（運動機能障害Ｃ３）の藤田征樹（藤建設）は８位だった。