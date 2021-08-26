男子３０００メートル個人追い抜き（運動機能障害Ｃ２）３位決定戦 力走する川本翔大＝伊豆ベロドローム
関連キーワード
競泳、鈴木孝幸が日本勢初の金 東京パラ、男子１００ｍ自由形
東京パラリンピック第３日の２６日、競泳男子１００メートル自由形（運動機能障害Ｓ４）決勝で、鈴木孝幸（...
8月26日
女子エペ個人の桜井杏理は６位 車いすフェンシング・２６日
車いすフェンシング女子エペ個人（障害Ｂ）で、桜井杏理（日阪製作所）は準々決勝でボイコワ（ＲＰＣ）に３...
Ｊ１のＣ大阪、クルピ監督退任 １２位低迷、後任は小菊コーチ
Ｊ１のＣ大阪は２６日、レビー・クルピ監督（６８）の退任を発表した。同日付で契約を解除し、後任にコーチ...
２７日の予告先発
◇セ・リーグ
ヤクルト・奥川―ＤｅＮＡ・京山（東京ドーム）
中日・大野雄―巨人・山口（バンテリンドー...
卓球女子は１年の張本美和Ｖ 全国中学大会最終日
全国中学校体育大会最終日は２６日、日環アリーナ栃木で卓球男女の個人戦が行われ、女子は１年の張本美和（...
高校軟式野球、中京が８強進出 比叡山、松商学園、浜田も
全国高校軟式野球選手権大会第２日は２６日、兵庫県の明石トーカロ球場などで１回戦４試合が行われ、新型コ...