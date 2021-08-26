BTS、初の缶コーヒー発売 世界初の日本先行公開の限定商品
2021年8月26日 16時00分 (8月26日 17時06分更新)
韓国の7人組グループ・BTSスペシャルパッケージの缶コーヒー『ホットブリューアメリカーノヘーゼルナッツコーヒー』を27日より発売する。
本商品は、世界で初めて日本で公開された限定商品で、ほんのりあまく、香り豊かなヘーゼルナッツのフレーバーが特徴的なコーヒー。緑と赤を基調にしたデザインが印象的な缶で、メンバーの写真で特別に製作された12本入りの箱での購入も可能。今後、第2弾の発売も予定されている。
1本300円（税別）で、北海道、関東、関西、中四国地域の一部の小売店で販売される。
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