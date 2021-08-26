三重県の鈴木英敬知事の辞職に伴う知事選が２６日告示され、午前１１時半までにいずれも無所属新人で元国土交通省自動車局長の一見勝之氏、元県議の岡野恵美氏、建設会社社長の石川剛氏の３人が立候補を届け出た。投開票は９月１２日。

（動画は主な候補者、上から届け出順）

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