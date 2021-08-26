関連キーワード
立候補受け付け手順確認 ２６日告示、県選管が津でリハーサル
鈴木英敬知事の辞職に伴う知事選が二十六日、告示される。感染が急拡大する新型コロナウイルスへの対策で政...
8月26日
三重知事選２６日告示 ３人が立候補表明
三重県の鈴木英敬知事（４７）の辞職に伴う知事選が二十六日、告示される。いずれも無所属新人の元国土交通...
8月25日
＜知事選みえ ９・１２投開票＞ コロナ下初の全県選挙 ２６日告示 出馬表明３氏対策練る
鈴木英敬知事の辞職に伴う知事選が二十六日、告示される。いずれも無所属新人の三人が立候補を表明しており...
知事選へ岡野氏、津で事務所開き 一見氏陣営は見送り
鈴木英敬知事の辞職に伴う知事選に向けて、無所属での立候補を表明している新人の元県議岡野恵美氏（６９）...
8月22日
一見氏への推薦、国民県連も決定
鈴木英敬知事の辞職に伴う知事選で、国民民主党県連は二十一日、元国土交通省自動車局長の一見勝之氏の推薦...
三重知事選に石川氏出馬へ 建設会社社長、無所属で
三重県の鈴木英敬知事の辞職に伴う知事選（八月二十六日告示、九月十二日投開票）で、建設会社社長の石川剛...
8月21日