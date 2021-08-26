県内では二十七日から緊急事態宣言が発令されることが決まった。期間は九月十二日まで。県は二十五日に新型コロナウイルス対策本部会議を開き、県民への要請や対応を決定した。

緊急事態宣言では、県内全域の酒類やカラオケ設備を提供している飲食店、カラオケ店に対し、休業を要請する。休業に応じられない場合でも、午後八時までの営業短縮と、酒類の提供やカラオケ設備の利用の自粛を求める。

千平方メートルを超える運動施設などへの時短要請も、まん延防止等重点措置の重点区域だった十七市町から、県内全域に拡大される。

一方、県教委は二十五日、高校などの県立学校全七十五校で、夏休み明け以降も緊急事態宣言の期限となる十二日まで、オンライン授業やプリント配布による「在宅学習」にすると発表した。始業式や夏休みの課題の提出、在宅学習に向けた説明などは分散登校などで対応する。期間中の部活動は中止とする。

鈴木英敬知事は「地域全体で感染を防ぐ意識を共有することと、それに伴う行動が重要。周囲の方々の命を守るため、最大限の感染防止対策をお願いしたい」と呼び掛けた。 （鎌田旭昇）

