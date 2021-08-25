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大阪 学校の部活動を原則休止 集団感染相次ぎ対応強化
大阪府教育委員会は２５日、学校の部活動で新型コロナウイルスの集団感染が続発しているとして、緊急事態宣...
8月25日
４３都道府県で爆発的コロナ感染 厚労省の専門家組織で報告
厚生労働省に新型コロナの対策を助言する専門家組織が２５日に開いた会合で、岩手、秋田、鳥取、島根の４県...
頭痛持ちは副反応に注意、慶応大 接種後の割合高い分析結果
慶応大の研究グループは２５日、新型コロナワクチンの接種後、普段から頭痛に悩む人は副反応として頭痛が生...
外来患者に抗体カクテル投与へ 大阪府知事「数日中にも」
大阪府の吉村知事は２５日、新型コロナの重症化防止に効果がある抗体カクテル療法について、外来患者への投...
「多様性持つ人々つながる場に」 科学未来館長の浅川さんが抱負
日本科学未来館（東京都）の２代目館長となった、ＩＢＭフェローで米カーネギーメロン大客員教授の浅川智恵...
福井村田製作所が操業停止 従業員ら９８人感染、越前市
村田製作所（京都府長岡京市）は２５日、福井村田製作所武生事業所（福井県越前市）で２４日までに従業員２...