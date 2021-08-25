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大阪で２８０８人感染、過去最多　１人死亡

2021年8月25日 17時41分 (8月25日 18時05分更新)
　大阪府は２５日、新型コロナウイルスに２８０８人が感染し、１人が死亡したと発表した。１日の感染発表数としては過去最多となった。

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