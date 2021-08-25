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原発処理水を沖合１キロで放出へ　東京電力発表

2021年8月25日 17時47分 (8月25日 18時09分更新)
　敷地内に処理水を保管するタンクが並ぶ東京電力福島第１原発＝２月

　敷地内に処理水を保管するタンクが並ぶ東京電力福島第１原発＝２月

　東京電力は２５日、福島第１原発の処理水を、海底に新設するトンネルを使って沖合１キロに放出すると発表した。９月に準備工事に着手し、２０２３年春ごろの放出開始を目指す。

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