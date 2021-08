7月30日に公開されてから累計動員120万人、興行収入14.1億円を突破するヒットを記録している『映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園』。その主題歌「はしりがき」を担当したマカロニえんぴつが24日、「マカロックツアーEXTRA in 春日部〜しんちゃんも遊びに来るゾ!オラたちとおしり合いになってクレヨン篇〜」と題し、『クレヨンしんちゃん』にゆかりのある埼玉県春日部市でしんちゃんと特別コラボライブを開催した。

舞台となったのは、春日部市民文化会館。開演をいまかいまかと待ち望んでいる観客が集まりだした会場に、しんちゃんによる開演前のアナウンスが流れると、観客はザワザワ。場内が暗転し、マカロニえんぴつのライブが始まる。「listen to the radio」や「girl my friend」、今年5月にリリースされた「八月の陽炎」などを披露していった。

そして、ボーカルのはっとりの呼びかけに応じて、最新作の劇中で着ていた天カス学園の制服をまとったしんのすけがステージに登場。自身のホームである春日部ということで、はっとりから話を振られると「近所だから遊びに来ちゃったゾ~!よろちくび~」と元気よくあいさつ。

はっとりが「今日は映画の主題歌『はしりがき』を一緒にしんちゃんが踊ってくれます! 青春が爆発してる曲だから思いっきり踊っちゃってくださいね!」と伝えると、しんちゃんは「お任せくださいかまきりん!」とノリノリで回答。そして、「はしりがき」の演奏がはじまると、青春を謳歌して走っているイメージのアップテンポな楽曲にしんちゃんのボルテージは最高潮に。楽曲に併せてキレッキレのダンスを披露した。先日テレビ朝日でも放送された『ミュージックステーション SUMMER FES』で生バンドを結成したこともあって、息ピッタリのコラボに会場も大盛り上がりだった。

続けて、軽やかな曲調でリズムをとりたくなるマカロニえんぴつの代表曲ともいえる「レモンパイ」でもしんちゃんワールドがさく裂。甘酸っぱい恋模様を歌いつつも、一歩踏み出せないもどかしいやきもきした気持ちをラップで表現するパートで、しんちゃんがタンバリンを片手にラップで参戦。「パンツーのチェック・パンッ・チェック日々No way、ケツの上もーね5年目ぶりぶ〜り、ケツ振っておりま・す・わ へい、オラはしんのすけィ 逃げるとーちゃんの足くせぇ まじ臭っせぇ、洗ってくれい!ホントに。でも、オラ、毎日楽しい〜!」と、独自のラップスキルを駆使したパフォーマンスに、客席も大ウケ。大きな拍手に包まれた会場で、達成感を感じながらしんのすけはステージを後にした。

ライブ終了後、観客からアンコールに応えたマカロニえんぴつは、改めてしんちゃんをステージに呼ぶと、いつもの赤いシャツと黄色いズボンに衣装チェンジしたしんのすけが再登場。はっとりが「はしりがき」「レモンパイ」を歌ってみての感想を尋ねると、しんちゃんは「いや〜、もうめちゃくちゃ楽しかったゾ! 短い時間だったけど、夏の最高の思い出になったゾ!」と答え、客席からは盛大な拍手が沸き起こった。これにはしんちゃんも「あは~」とご満悦~な様子。するとはっとりから「最後にしんちゃんの持ち歌やろうよ!」とお誘いが。しんのすけは大喜びで、「行くぞ!春日部市民文化会館~! それでは野原しんのすけくんフィーチャリング、マッカートニー便秘痛の皆さん。“オラはにんきもの”!!」という掛け声とともに、マカロニえんぴつの演奏がスタート。

曲中ではリズムに合わせ、しんちゃんが「カーモンベイビーカモンベイビー...けんけんに聞きたい事あるんだけどセーラーマーキュリーのコスプレしたことあるんだってぇ? マーキュリーちゃんかわいいよねぇ~」と、ベースの高野賢也が以前ライブで披露したコスプレをいじる場面も。さらに、「今日遅刻したんだってぇ~? オラと気が合いますな~~~!!!」と、はっとりの遅刻まで暴露し、会場は笑いに包まれた。

最後はしんのすけの声を務めた声優・小林由美子も登壇し、「こんな貴重な体験をさせてもらってうれしかったです!と、しんのすけが言ってました!」と笑顔で答え、映画の一幕にもある、マラソンシーンのように走って退場し、一夜限りの特別パフォーマンスは幕を閉じた。

