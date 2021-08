Travis JapanがYouTubeでソロチャンネルを開設(C)ORICON NewS inc.

ジャニーズJr.の人気グループ・Travis Japanが25日、YouTubeソロチャンネル『+81 DANCE STUDIO』を開設した。デビューの決まっていないジャニーズJr.の単独チャンネル開設はこれが初めて。現在は47秒のティザー動画が1本公開されている。

Travis Japanはマイケル・ジャクソンの振付師・トラヴィス・ペイン氏がメンバーの選考に携わり、2012年に結成。メンバーは宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗の7人。シンクロダンスをはじめとするパフォーマンス力には定評がある。

ジャニーズグループの公式ツイッター(@Johnny)では「Check out the teaser trailer for #TravisJapan's new solo channel! +81 DANCE STUDIO, coming soon!」と彼らのソロチャンネルであることを紹介。Travis Japanは現在、他のジャニーズJr.グループと合同による『ジャニーズJr.チャンネル』にも参加。今回はそれとは別の企画と見られ、SNSには続報を期待する声が数多く寄せられている。

