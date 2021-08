堂本剛によるプロジェクト・ENDRECHERIのニューアルバム『GO TO FUNK』(8月25日発売)

KinKi Kidsの堂本剛によるプロジェクト・ENDRECHERIが、あす25日に発売される1年2ヶ月ぶりのニューアルバム『GO TO FUNK』を10月6日に配信リリースすることが決定した。“プレ配信”として、あす25日に3曲のみ先行で配信する。

新アルバム『GO TO FUNK』は全18曲入り。そのうち、1曲目の「ENDRECHERI POWER」、2曲目の「勃」、14曲目に収録される表題曲「GO TO FUNK」の3曲がCDと同時にリリースされる。

01. ENDRECHERI POWER

02. 勃

03. ENDRECHERI Party

04. ヌルッテたい

05. 沼ンティ

06. Rain of Rainbow

07. 202021

08. Lovey-Dovey

09. 愛scream

10. 摩って舐る

11. 愛のない 愛もない いまが嫌い

12. 愛を生きて

13. Make me up! Funk me up!

14. GO TO FUNK

15. 蜜

16. Get out of 地球

17. 雨雷鳴

18. 愛のひと

