堂本剛 ENDRECHERI、1年ぶり新アルバム配信も決定 表題曲など3曲先行
2021年8月24日 20時00分 (8月24日 20時05分更新)
KinKi Kidsの堂本剛によるプロジェクト・ENDRECHERIが、あす25日に発売される1年2ヶ月ぶりのニューアルバム『GO TO FUNK』を10月6日に配信リリースすることが決定した。“プレ配信”として、あす25日に3曲のみ先行で配信する。
新アルバム『GO TO FUNK』は全18曲入り。そのうち、1曲目の「ENDRECHERI POWER」、2曲目の「勃」、14曲目に収録される表題曲「GO TO FUNK」の3曲がCDと同時にリリースされる。
01. ENDRECHERI POWER
02. 勃
03. ENDRECHERI Party
04. ヌルッテたい
05. 沼ンティ
06. Rain of Rainbow
07. 202021
08. Lovey-Dovey
09. 愛scream
10. 摩って舐る
11. 愛のない 愛もない いまが嫌い
12. 愛を生きて
13. Make me up! Funk me up!
14. GO TO FUNK
15. 蜜
16. Get out of 地球
17. 雨雷鳴
18. 愛のひと
02. 勃
03. ENDRECHERI Party
04. ヌルッテたい
05. 沼ンティ
06. Rain of Rainbow
07. 202021
08. Lovey-Dovey
09. 愛scream
10. 摩って舐る
11. 愛のない 愛もない いまが嫌い
12. 愛を生きて
13. Make me up! Funk me up!
14. GO TO FUNK
15. 蜜
16. Get out of 地球
17. 雨雷鳴
18. 愛のひと
【試聴】ENDRECHERIの主な配信楽曲
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