大人から子どもまで人気の作品『ハリー・ポッター』シリーズ。同作とコラボしたレゴシリーズ『レゴ(R)ハリー・ポッター(TM)』登場20周年を記念して、レゴジャパンは『レゴ(R)ハリー・ポッター(TM)ホグワーツ(TM)のアイコン-コレクターズエディション』を9月2日より発売。限定フィギュアや特注スタンド、20周年を記念したお祝いのタイルなども付属する豪華なセットとなっている。

新セットは、ハリー・ポッターとその仲間たちの冒険を描き、象徴的なキャラクターや瞬間を1つのモデルに収めている。セットの中央には、ハリーに忠実な白フクロウ・ヘドウィグ(TM)が、ホグワーツの入学許可証を持って堂々ととまる。

また、ハリーの杖とメガネ、蛙チョコレート、5つの薬瓶と材料が入った薬用トレイ、トム・リドルの日記、金のスニッチ、マフラーなど印象的なアイテムもセットに含まれている。これら全てを組み合わせることで、高さ44×幅50×奥行き33センチメートルを超える3,010ピースの巨大ディスプレイが完成。

さらに、原作のシリーズ1作目『ハリー・ポッターと賢者の石』の最初のシーンで、一緒に登場したアルバス・ダンブルドア(TM)、ミネルバ・マクゴナガル(TM)、ルビウス・ハグリッド(TM)を含む、アニバーサリー限定のゴールデン・ミニフィギュア3体がセットになる。

レゴグループ、デザイナーのマルコス・ベッサ氏は「このセットのアイテムはどれも思い出が詰まっています。本商品を作ることで、魔法ワールドのファンもレゴファンも、懐かしい思い出がよみがえることでしょう」とコメント。

『レゴ(R)ハリー・ポッター(TM)ホグワーツ(TM)のアイコン-コレクターズエディション』は、9月2日よりオープン価格にて発売。販売店舗は、レゴ公式オンラインストア、全国のレゴストア及びレゴ認定販売店ベネリックレゴストア楽天市場店、レゴランド・ジャパン・リゾートレゴランド・ディスカバリー・センター東京、レゴランド・ディスカバリー・センター大阪。



WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s21)

