◇24日 ヤクルト｜中日（静岡）

両チームのスタメンが発表され、中日の高橋周平内野手（27）が「7番・三塁」で5試合ぶりにスタメン復帰した。不調が続き、18日の広島戦（バンテリン）を最後にベンチスタートが続いていた。後半戦は21打数1安打、打率0割4分8厘。苦しんだ主将が意地の一打で竜を勝利に導けるかどうか。

先発の福谷浩司投手（30）は前回登板となった17日の広島戦（同）で7イニング無失点と好投した。このままの流れで乗って6勝目をつかみ取りたい。

静岡草薙球場での中日戦は2016年8月23日以来5年ぶり。

【中日】

1番・遊・京田

2番・右・加藤翔

3番・中・大島

4番・一・ビシエド

5番・左・福田

6番・二・堂上

7番・三・高橋周

8番・捕・大野奨

9番・投・福谷

【ヤクルト】

1番・中・塩見

2番・左・青木

3番・二・山田

4番・三・村上

5番・一・オスナ

6番・捕・中村

7番・右・サンタナ

8番・遊・元山

9番・投・高橋