【中日スタメン】高橋周平が５試合ぶりに「7番・三塁」で先発復帰 苦しんだ主将の奮起に期待
2021年8月24日 17時21分
◇24日 ヤクルト｜中日（静岡）
両チームのスタメンが発表され、中日の高橋周平内野手（27）が「7番・三塁」で5試合ぶりにスタメン復帰した。不調が続き、18日の広島戦（バンテリン）を最後にベンチスタートが続いていた。後半戦は21打数1安打、打率0割4分8厘。苦しんだ主将が意地の一打で竜を勝利に導けるかどうか。
先発の福谷浩司投手（30）は前回登板となった17日の広島戦（同）で7イニング無失点と好投した。このままの流れで乗って6勝目をつかみ取りたい。
静岡草薙球場での中日戦は2016年8月23日以来5年ぶり。
【中日】
1番・遊・京田
2番・右・加藤翔
3番・中・大島
4番・一・ビシエド
5番・左・福田
6番・二・堂上
7番・三・高橋周
8番・捕・大野奨
9番・投・福谷
2番・右・加藤翔
3番・中・大島
4番・一・ビシエド
5番・左・福田
6番・二・堂上
7番・三・高橋周
8番・捕・大野奨
9番・投・福谷
【ヤクルト】
1番・中・塩見
2番・左・青木
3番・二・山田
4番・三・村上
5番・一・オスナ
6番・捕・中村
7番・右・サンタナ
8番・遊・元山
9番・投・高橋
1番・中・塩見
2番・左・青木
3番・二・山田
4番・三・村上
5番・一・オスナ
6番・捕・中村
7番・右・サンタナ
8番・遊・元山
9番・投・高橋
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