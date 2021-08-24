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【中日スタメン】高橋周平が５試合ぶりに「7番・三塁」で先発復帰 苦しんだ主将の奮起に期待

2021年8月24日 17時21分

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試合前にトークショーをするつば九郎（左）とドアラ

試合前にトークショーをするつば九郎（左）とドアラ

◇24日　ヤクルト｜中日（静岡）
　両チームのスタメンが発表され、中日の高橋周平内野手（27）が「7番・三塁」で5試合ぶりにスタメン復帰した。不調が続き、18日の広島戦（バンテリン）を最後にベンチスタートが続いていた。後半戦は21打数1安打、打率0割4分8厘。苦しんだ主将が意地の一打で竜を勝利に導けるかどうか。
　先発の福谷浩司投手（30）は前回登板となった17日の広島戦（同）で7イニング無失点と好投した。このままの流れで乗って6勝目をつかみ取りたい。
　静岡草薙球場での中日戦は2016年8月23日以来5年ぶり。
【中日】
1番・遊・京田
2番・右・加藤翔
3番・中・大島
4番・一・ビシエド
5番・左・福田
6番・二・堂上
7番・三・高橋周
8番・捕・大野奨
9番・投・福谷
【ヤクルト】
1番・中・塩見
2番・左・青木
3番・二・山田
4番・三・村上
5番・一・オスナ
6番・捕・中村
7番・右・サンタナ
8番・遊・元山
9番・投・高橋

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