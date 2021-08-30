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８月１日付 反省を武器とせよ
【１面】海軍論功 殊勲甲百廿三名 塩沢大将ら九提督恩賞
【２・３面】戦ふビルマ 独立一周年 必勝へ挙...
8月30日
８月２日付 割拠の殻を脱げ
【１面】マリアナ戦況苛烈 大宮島の戦線整理 明石街北方で血闘 テニヤン最後の防線へ敵侵入
【２・３面...
８月３日付 待ッた無し一億背水
【１面】七百五十機邀撃 百十機を屠る パラオ、三日間の戦果
【２・３面】内鮮一体の土台になれ 首相・...
８月４日付 撃て醜敵・怒れ神国 テニヤン同胞を視よ
【１面】人面獣心米兵 我が勇士の屍汚し記念品に頭蓋骨 ルーズヴェルトへ送る白骨の紙切
【２・３面】「...
８月６日付 最高戦争指導会議設置 政戦一体、必勝へ邁進
【１面】農村に恥ぢよ 討ち滅せ“買出し国賊”
【２・３面】“国土の眼”科学防衛陣 必捉・必墜だ 見え...
８月７日付 何事ぞ私利追及 増産殉国
【１面】護り抜く小笠原諸島 敵艦、父島を砲撃 猛邀撃、廿二機を撃墜
【２・３面】隘路なき増産工場 身...