OWVの新しいアーティスト写真

次世代ボーイズグループ・OWVが10月13日に発売する1stアルバム『CHASER』のジャケット写真が解禁された。

新ビジュアル(通常盤)のテーマは“正装”。1stアルバムをアニバーサリーな場として、ふさしいデザインソースをタキシードに。襟、パンツの足章はタキシード見えのシルクサテンを、ハイウエスト部分にあしらったカマーバンドにはレザーをチョイス。カマーバンドのヒダをわざときれいに作らないことで、OWVらしい着崩した「攻撃的タキシード」に仕立てられている。インナーのシャツもそれぞれの個性に合わせドレスダウンさせ、肩肘を張らない、しかしアニバーサリーにふさしいタキシードスタイルに仕上がっている。

初回限定盤は、10月13日のリリース時期の秋を連想させるベージュ・茶色の中でコーディネート。サブ衣装はしなやかに、とろみのある優しい中にもトゲがあるスタイリングがテーマとなっている。FC限定盤は、1stアルバムをOWVという方向性を提言する作品として“原点回帰”と位置づけ、メジャーデビューシングル「UBA UBA」の衣装のように、さまざまな彩を放つ・攻撃的かつ、どこか色気を感じるスタイリングになった。

オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』元練習生の本田康祐、中川勝就、浦野秀太、佐野文哉の4人からなるボーイズグループ。グループ名「OWV」には“Our only Way to get Victory~勝利を掴む僕たちだけの道~誰にもまねすることのできない唯一無二のグループとなり、この世界で勝利を掴む”という、メンバーの強い想いが込められている。

