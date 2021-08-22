日本ハムが後半戦初勝利で連敗を４で止めた。一回に遊ゴロの間に１点を先取。二回には清水の適時打で加点した。上沢は要所を締めて７回５安打１失点で７勝目。楽天は涌井が２回２失点で８敗目を喫し、自身５連敗となった。