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日２―１楽（２２日）　日ハムが後半戦初勝利

2021年8月22日 17時57分 (8月22日 18時10分更新)
　７回１失点で７勝目を挙げた日本ハム・上沢＝札幌ドーム

　７回１失点で７勝目を挙げた日本ハム・上沢＝札幌ドーム

　日本ハムが後半戦初勝利で連敗を４で止めた。一回に遊ゴロの間に１点を先取。二回には清水の適時打で加点した。上沢は要所を締めて７回５安打１失点で７勝目。楽天は涌井が２回２失点で８敗目を喫し、自身５連敗となった。

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