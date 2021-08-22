守備練習する小笠原

◇22日 中日―阪神（バンテリンドームナゴヤ）

両軍のスターティングメンバーが発表された。前日、自身初の1試合4安打を放った溝脇隼人内野手（27）はこの日も「8番・二塁」でスタメン出場。現在5打席連続安打中でどこまで記録を伸ばせるか。打撃不振の高橋周平内野手（27）は4試合連続ベンチスタート。先発の小笠原慎之介投手（23）は、前回15日の巨人戦（東京ドーム）で4イニング4失点と試合を作れず5敗目を喫した。好投で後半戦初勝利とともに、チームを今季初の同一カード3連勝に導きたい。

【阪神】

1番・中・近本

2番・遊・中野

3番・一・サンズ

4番・三・大山

5番・右・佐藤輝

6番・左・ロハス

7番・二・木浪

8番・捕・梅野

9番・投・秋山

【中日】

1番・遊・京田

2番・左・渡辺

3番・中・大島

4番・一・ビシエド

5番・右・福留

6番・三・堂上

7番・捕・木下拓

8番・二・溝脇

9番・投・小笠原