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【中日スタメン】5打席連続Hの溝脇隼人が8番二塁 連続安打伸ばせるか…小笠原＆木下拓バッテリー

2021年8月22日 13時24分

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守備練習する小笠原

守備練習する小笠原

◇22日　中日―阪神（バンテリンドームナゴヤ）
　両軍のスターティングメンバーが発表された。前日、自身初の1試合4安打を放った溝脇隼人内野手（27）はこの日も「8番・二塁」でスタメン出場。現在5打席連続安打中でどこまで記録を伸ばせるか。打撃不振の高橋周平内野手（27）は4試合連続ベンチスタート。先発の小笠原慎之介投手（23）は、前回15日の巨人戦（東京ドーム）で4イニング4失点と試合を作れず5敗目を喫した。好投で後半戦初勝利とともに、チームを今季初の同一カード3連勝に導きたい。
【阪神】
1番・中・近本
2番・遊・中野
3番・一・サンズ
4番・三・大山
5番・右・佐藤輝
6番・左・ロハス
7番・二・木浪
8番・捕・梅野
9番・投・秋山
【中日】
1番・遊・京田
2番・左・渡辺
3番・中・大島
4番・一・ビシエド
5番・右・福留
6番・三・堂上
7番・捕・木下拓
8番・二・溝脇
9番・投・小笠原

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