【中日スタメン】5打席連続Hの溝脇隼人が8番二塁 連続安打伸ばせるか…小笠原＆木下拓バッテリー
2021年8月22日 13時24分
◇22日 中日―阪神（バンテリンドームナゴヤ）
両軍のスターティングメンバーが発表された。前日、自身初の1試合4安打を放った溝脇隼人内野手（27）はこの日も「8番・二塁」でスタメン出場。現在5打席連続安打中でどこまで記録を伸ばせるか。打撃不振の高橋周平内野手（27）は4試合連続ベンチスタート。先発の小笠原慎之介投手（23）は、前回15日の巨人戦（東京ドーム）で4イニング4失点と試合を作れず5敗目を喫した。好投で後半戦初勝利とともに、チームを今季初の同一カード3連勝に導きたい。
【阪神】
1番・中・近本
2番・遊・中野
3番・一・サンズ
4番・三・大山
5番・右・佐藤輝
6番・左・ロハス
7番・二・木浪
8番・捕・梅野
9番・投・秋山
1番・中・近本
2番・遊・中野
3番・一・サンズ
4番・三・大山
5番・右・佐藤輝
6番・左・ロハス
7番・二・木浪
8番・捕・梅野
9番・投・秋山
【中日】
1番・遊・京田
2番・左・渡辺
3番・中・大島
4番・一・ビシエド
5番・右・福留
6番・三・堂上
7番・捕・木下拓
8番・二・溝脇
9番・投・小笠原
1番・遊・京田
2番・左・渡辺
3番・中・大島
4番・一・ビシエド
5番・右・福留
6番・三・堂上
7番・捕・木下拓
8番・二・溝脇
9番・投・小笠原
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