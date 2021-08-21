石見智翠館が競り勝った。２―２で迎えた八回に、宮本の２点本塁打で勝ち越した。一回に２点を先制されたが、三回に上の２点二塁打で追い付いた。山崎琢は二回以降に立ち直り、九回の反撃もしのいで３失点完投。

弘前学院聖愛は打線が要所を締められた。テンポのいい投球で粘っていた葛西は、八回に甘い球を打たれた。

