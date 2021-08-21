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弘前学院聖愛３―４石見智翠館　石見智翠館が競り勝つ

2021年8月21日 10時27分 (8月21日 10時45分更新)
　弘前学院聖愛―石見智翠館　８回裏石見智翠館１死二塁、宮本が左越えに決勝の２ランを放つ。捕手松坂＝甲子園

　弘前学院聖愛―石見智翠館　８回裏石見智翠館１死二塁、宮本が左越えに決勝の２ランを放つ。捕手松坂＝甲子園

　石見智翠館が競り勝った。２―２で迎えた八回に、宮本の２点本塁打で勝ち越した。一回に２点を先制されたが、三回に上の２点二塁打で追い付いた。山崎琢は二回以降に立ち直り、九回の反撃もしのいで３失点完投。
　弘前学院聖愛は打線が要所を締められた。テンポのいい投球で粘っていた葛西は、八回に甘い球を打たれた。

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