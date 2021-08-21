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石見智翠館が３回戦へ　全国高校野球選手権

2021年8月21日 10時27分 (8月21日 10時46分更新)
　弘前学院聖愛―石見智翠館　８回裏、２ランを放ちガッツポーズする石見智翠館・宮本＝甲子園

　弘前学院聖愛―石見智翠館　８回裏、２ランを放ちガッツポーズする石見智翠館・宮本＝甲子園

　全国高校野球選手権大会第８日は２１日、甲子園球場で２回戦が行われ、石見智翠館（島根）が弘前学院聖愛（青森）に４―３で競り勝ち、３回戦に進んだ。
　石見智翠館は２―２の八回に宮本の２点本塁打で勝ち越した。山崎琢が３失点完投。１８年ぶりの甲子園勝利。
　第２試合は浦和学院（埼玉）と日大山形が対戦。

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