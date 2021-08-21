◇21日 全国高校野球選手権大会2回戦 石見智翠館4―3弘前学院聖愛（甲子園）

弘前学院聖愛（青森）は、2―2の8回に勝ち越しを許し、前回初出場だった2013年以来の甲子園勝利はならなかった。

ベンチ入り全員が津軽地方の中学出身。原田監督が「100％りんごジュース」と命名したチームは、島根大会決勝で無安打無得点試合を達成した石見智翠館・山崎から、1回に5番・長利の適時二塁打などで2点を先制。2年生の先発・葛西は3回に追いつかれたものの、その後は粘りの投球を続けたが、8回に相手5番・宮本に勝ち越し2ランを献上した。

2点を追う9回は代打・佐藤雄の適時打で1点を返したが、あと一歩届かなかった。13年は初出場で2勝し、3回戦に進出。「りんごっ子」旋風を起こしたが、再現とはならなかった。