【夏の甲子園】弘前学院聖愛、「りんごっ子」旋風再現ならず…初戦敗退
2021年8月21日 10時26分
◇21日 全国高校野球選手権大会2回戦 石見智翠館4―3弘前学院聖愛（甲子園）
弘前学院聖愛（青森）は、2―2の8回に勝ち越しを許し、前回初出場だった2013年以来の甲子園勝利はならなかった。
ベンチ入り全員が津軽地方の中学出身。原田監督が「100％りんごジュース」と命名したチームは、島根大会決勝で無安打無得点試合を達成した石見智翠館・山崎から、1回に5番・長利の適時二塁打などで2点を先制。2年生の先発・葛西は3回に追いつかれたものの、その後は粘りの投球を続けたが、8回に相手5番・宮本に勝ち越し2ランを献上した。
2点を追う9回は代打・佐藤雄の適時打で1点を返したが、あと一歩届かなかった。13年は初出場で2勝し、3回戦に進出。「りんごっ子」旋風を起こしたが、再現とはならなかった。
【おすすめ記事】
【夏の甲子園】石見智翠館、今夏初出場の宮本2ランで振り切る 現校名で甲子園初勝利
◆プロ注目左腕・秋山正雲が“ギアチェンジ”と高い対応力で4安打完封 二松学舎大付が3回戦へ
◆ブラスバンドやチアリーダーは入場不可に…感染急拡大で発表 部員以外の生徒やOBも
◆昼は高校野球、夜はプロ野球…31日にずれ込んだ場合ダブルヘッダー開催へ
◆敦賀気比の2年生4番・上加世田頼希が2適時打 同学年の活躍見て刺激
【夏の甲子園】石見智翠館、今夏初出場の宮本2ランで振り切る 現校名で甲子園初勝利
◆プロ注目左腕・秋山正雲が“ギアチェンジ”と高い対応力で4安打完封 二松学舎大付が3回戦へ
◆ブラスバンドやチアリーダーは入場不可に…感染急拡大で発表 部員以外の生徒やOBも
◆昼は高校野球、夜はプロ野球…31日にずれ込んだ場合ダブルヘッダー開催へ
◆敦賀気比の2年生4番・上加世田頼希が2適時打 同学年の活躍見て刺激
PR情報