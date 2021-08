スターダストプロモーション所属の5人組ボーカルダンスユニットM!LK(ミルク)が20日、東京・Zepp TokyoでZeppツアー『M!LK BEST L!VE TOUR 〜Thank you for your smile〜』(5都市7公演)のファイナルを開催した。アンコールでは、結成7周年記念日にあたる11月24日にビクターエンタテインメントからシングル「Ribbon」でメジャーデビューすることが発表され、ファンと喜びを分かち合った。

2014年11月24日に結成されたM!LKは、佐野勇斗、塩崎太智(崎=たつさき)、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人の5人組。これまでに11枚のシングルと4枚のアルバムをリリースしてきた。佐野をはじめ、メンバーそれぞれが音楽活動にとどまらず、ドラマ、映画、舞台、モデルと幅広く活動している。

今回のツアーでは『M!LK BEST L!VE』のタイトルどおり、全シングル曲をパフォーマンス。2015年3月にリリースされたインディーズ1stシングル「コーヒーが飲めません」から、7月28日に配信した新曲「月明かりの透明」まで、過去、現在、未来をまたぐセットリストで「み!るきーず」(ファンの愛称)にこれまでの感謝の気持ちを伝え、これからの活躍への期待が高まるような構成で魅了した。

リーダーの吉田は「M!LKは活動してきて7年になります。姿、形を変えながらも、たくさんの方に応援していただきながら、ここまで進んでくることができました。このツアーはその7年の集大成だと思っています。でも、ゴールではなくて、僕たちの夢である“ドームツアー”を、僕の大好きなメンバーと、僕たちの愛するみ!るきーずのみんなとできるように、これからも頑張っていきたいと思います。僕は、この5人でM!LKでほんとに幸せだなと思いました」と、ライブで初めて“ドームツアー”の夢を公言し、メンバーへの思いを語り出したところで号泣した。

アンコールでは、5人が仲良く肩を組み、くしゃくしゃの笑顔で「最後まで一緒に夢をみよう、笑い合おうよ」というメッセージを込めたアンセム「Around The World」を熱唱。「ツアーが完走できて本当によかった!」という吉田の雄叫びで大団円を迎えたかと思われたところで、ステージ上のスクリーンにメンバーがビクター本社に忍び込む映像が映し出され、結成7周年記念日にメジャーデビューすることが発表された。

会場が歓喜に包まれる中、ステージには「祝*メジャーデビュー」のタスキをかけたビクターの象徴・ニッパーくんが登場し、メンバーと記念撮影会が行われた。

来年2月13日には神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホールでワンマンライブを開催することも発表。佐野は「いろんな活動をさせていただいてる中で、しんどいことや悲しいこともあるけど、ステージに立って、みんなの顔を見ると、もっと頑張らなきゃなと思います」と語り、メンバーにも面と向かって感謝を伝えたところでこらえきれずに涙をこぼした。

佐野は、3年前に新メンバーとして加入した曽野と山中に対しても「M!LKになってくれてありがとう」と感謝し、2人は号泣。み!るきーずももらい泣きするする中、佐野は「卒業して行った3人のメンバー(山崎悠稀、板垣瑞生、宮世琉弥)と約束したドームツアーを必ずかなえます」と力強く宣言。最後にはマイクを通さずに生声で「ありがとうございました」と声を張り上げた。

メンバーがステージを降りようとしたところで、突然、会場の照明が暗転。メンバーにも内緒でメジャーデビューへ向けた強化合宿が行われることがサプライズで発表されると、あっけに取られたメンバーは「やられたー」「もう行くの?」「聞いてないよー!」「いやだー」「行ってきまーす」と叫びながら、そのまま合宿所へと連れて行かれた。

■『M!LK BEST L!VE TOUR 〜Thank you for your smile〜』セットリスト

01. コーヒーが飲めません

02. 反抗期アバンチュール

03. 新学期アラカルト

04. サマーガンバ

05. 夏味ランデブー

06. 月明かりの透明(7月28日配信の新曲)

07. Daichi Dance

08. メドレー/上昇思考クライマー

09. メドレー/MAGIC CARPET

10. メドレー/energy

11. メドレー/May

12. Over The Storm

13. SAY YEAH(春ツアーver.)

14. 白黒Brand New World

15. 恋がはじまる

16. イチニノサン

17. My Treasure

18. 疾走ペンデュラム

19. テルネロファイター

20. ボクラなりレボリューション

21. ERA

22. かすかに、君だった

23. まっしろサンライズ

【アンコール】

EN1. 愛と合図

EN2. Special Thanx

EN3. Around The World

