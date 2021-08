新田真剣佑(C)ORICON NewS inc.

俳優の千葉真一さんが19日、新型コロナウイルスにともなう肺炎のため82歳で亡くなった。20日、千葉さんの息子で俳優の新田真剣佑がインスタグラムを更新し、思いをつづった。

新田は「No matter where I am, you’ll always be in my heart. Love you so much Dad」と心境をつづった。

千葉さんは1939年生まれ、福岡県出身。1968年、TBS系ドラマ『キイハンター』で人気を得る。その他、映画『キル・ビル』、『ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT』、フジテレビ系ドラマ『影の軍団』シリーズ、NHK大河ドラマ『風林火山』などに出演。日本を代表するアクションスターとして海外でも人気を獲得し、「サニー千葉」の名で知られた。

私生活では1973年、女優・野際陽子さんと結婚し、1994年に離婚。娘は女優の真瀬樹里(46)。その後に再婚。息子は俳優の新田真剣佑(24)、眞栄田郷敦(21)。

