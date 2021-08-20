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落語家の笑福亭仁鶴さん死去　テレビの司会でも活躍

2021年8月20日 17時18分 (8月20日 17時26分更新)
　笑福亭仁鶴さん＝２０１３年３月

　笑福亭仁鶴さん＝２０１３年３月

　上方落語の重鎮で、テレビの司会でも活躍した笑福亭仁鶴さんが１７日、骨髄異形成症候群のため大阪府内の自宅で死去した。８４歳。大阪市出身。

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