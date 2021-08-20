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【中日スタメン】高橋周平は２試合連続ベンチスタート ５番・右翼には福留孝介

2021年8月20日 17時12分

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阪神・島田（右）と言葉を交わす福留

阪神・島田（右）と言葉を交わす福留

◇２０日　中日－阪神（バンテリンドームナゴヤ）
　両軍のスターティングメンバーが発表された。後半戦２０打数１安打と不調の中日・高橋周平内野手（２７）は２試合連続でベンチスタートとなった。１９日に２度の好機で凡退した福田永将内野手（３３）に代わり「５番・右翼」で福留孝介外野手（４４）がスタメンとなった。
　先発・柳裕也投手（２７）は４月３日の阪神戦（京セラドーム大阪）に先発し、８イニング２安打無失点と好投。再びの快投で、首位から白星をつかみ取りたい。
【阪神】
１番・中・近本
２番・二・糸原
３番・一・サンズ
４番・三・大山
５番・右・佐藤輝
６番・左・ロハス
７番・遊・中野
８番・捕・梅野
９番・投・西勇
【中日】
１番・遊・京田
２番・左・渡辺
３番・中・大島
４番・一・ビシエド
５番・右・福留
６番・三・堂上
７番・捕・木下拓
８番・二・溝脇
９番・投・柳

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