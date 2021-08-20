【中日スタメン】高橋周平は２試合連続ベンチスタート ５番・右翼には福留孝介
2021年8月20日 17時12分
◇２０日 中日－阪神（バンテリンドームナゴヤ）
両軍のスターティングメンバーが発表された。後半戦２０打数１安打と不調の中日・高橋周平内野手（２７）は２試合連続でベンチスタートとなった。１９日に２度の好機で凡退した福田永将内野手（３３）に代わり「５番・右翼」で福留孝介外野手（４４）がスタメンとなった。
先発・柳裕也投手（２７）は４月３日の阪神戦（京セラドーム大阪）に先発し、８イニング２安打無失点と好投。再びの快投で、首位から白星をつかみ取りたい。
【阪神】
１番・中・近本
２番・二・糸原
３番・一・サンズ
４番・三・大山
５番・右・佐藤輝
６番・左・ロハス
７番・遊・中野
８番・捕・梅野
９番・投・西勇
１番・中・近本
２番・二・糸原
３番・一・サンズ
４番・三・大山
５番・右・佐藤輝
６番・左・ロハス
７番・遊・中野
８番・捕・梅野
９番・投・西勇
【中日】
１番・遊・京田
２番・左・渡辺
３番・中・大島
４番・一・ビシエド
５番・右・福留
６番・三・堂上
７番・捕・木下拓
８番・二・溝脇
９番・投・柳
１番・遊・京田
２番・左・渡辺
３番・中・大島
４番・一・ビシエド
５番・右・福留
６番・三・堂上
７番・捕・木下拓
８番・二・溝脇
９番・投・柳
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