◇２０日 中日－阪神（バンテリンドームナゴヤ）

両軍のスターティングメンバーが発表された。後半戦２０打数１安打と不調の中日・高橋周平内野手（２７）は２試合連続でベンチスタートとなった。１９日に２度の好機で凡退した福田永将内野手（３３）に代わり「５番・右翼」で福留孝介外野手（４４）がスタメンとなった。

先発・柳裕也投手（２７）は４月３日の阪神戦（京セラドーム大阪）に先発し、８イニング２安打無失点と好投。再びの快投で、首位から白星をつかみ取りたい。

【阪神】

１番・中・近本

２番・二・糸原

３番・一・サンズ

４番・三・大山

５番・右・佐藤輝

６番・左・ロハス

７番・遊・中野

８番・捕・梅野

９番・投・西勇

【中日】

１番・遊・京田

２番・左・渡辺

３番・中・大島

４番・一・ビシエド

５番・右・福留

６番・三・堂上

７番・捕・木下拓

８番・二・溝脇

９番・投・柳