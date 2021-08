Kis-My-Ft2『BEST of Kis-My-Ft2』(エイベックス・トラックス/8月10日発売)

Kis-My-Ft2のデビュー10周年記念アルバム『BEST of Kis-My-Ft2』が、初週24.7万枚を売り上げ、8月17日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位: BEST of Kis-My-Ft2 / Kis-My-Ft2

2位: Switch On:8th Mini Album / ASTRO

3位: The Night / Knight A - 騎士 A -

4位: THIS IS WHERE WE PROMISE / SHINJIRO ATAE from AAA

5位: BEST OF THE BEST / SPYAIR

6位: Empathy:1st Mini Album / D.O.

7位: BTS, THE BEST / BTS

8位: Thrill-Ing:6th Mini Album / THE BOYZ

9位: 月の兎はヴァーチュアルの夢をみる / 月ノ美兎

10位: THE ALBUM -JP Ver.- / BLACKPINK

