男性6人組グループ・SixTONES(ストーンズ)の最新シングル「マスカラ」が、前作『僕が僕じゃないみたいだ』の初週売上43.1万枚を上回る49.6万枚を売り上げ、8月17日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位: マスカラ / SixTONES

2位: 夏のハイドレンジア / Sexy Zone

3位: シダレヤナギ / NMB48

4位: Fightin★Pose / 小倉唯

5位: Awesome / NGT48

6位: HELLO HELLO / Snow Man

7位: VOY@GER / THE IDOLM@STER FIVE STARS!!!!!

8位: Here we go and go!/Shakin’&Movin’ / YUMEADO EUROPE

9位: 未来は風のように / Liella!

10位: BORDER:儚い(Given-Taken[Japanese Ver.]) / ENHYPEN

