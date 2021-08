誕生から60年を経て今なお視聴者を惹きつけるフォーマットを生んだ伝説的TVシリーズの最新リブート版『トワイライト・ゾーン』(2019年)のDVDが、11月10日に発売、レンタル開始となることが明らかになった。

ふとしたきっかけで不思議な世界に迷い込んだ登場人物らの悪夢的な体験を、現実と幻想の間を漂うようなタッチで描きながら1話完結で鮮やかな“オチ”をつける”ミステリー・アンソロジー”。

米国で1959年に放送が始まったオリジナルは、日本でも1961年から67年にかけて、TBSで『ミステリー・ゾーン』の名で人気を博した超有名シリーズ。1983年には、スティーブン・スピルバーグ、ジョージ・ミラーらによって映画化され、その後、TVシリーズとして1985年と2002年、そして2019年にリメイクされた。多くのSFやホラー映画作品に“元ネタ”としてインスピレーションを与え、日本ではフジテレビの長寿番組『世にも奇妙な物語』にもその影響が見て取れる。

3度目のリメイクとなった2019年版は、2017年公開の映画『ゲット・アウト』で映画ファンの度肝を抜き、アカデミー賞脚本賞を獲得したジョーダン・ピールがプロデューサーだけでなく、ホスト/ナレーターとして番組を牽引。長編監督作第2作『アス』を発表後、HBO作品『ラヴクラフトカントリー 恐怖の旅路』にも参加するなど、「恐怖」を描く最前線で比類のない仕事を続ける鬼才が、異次元への扉を開ける。ピールに加え、製作総指揮には『X-MEN』シリーズで脚本、製作、監督を務めたサイモン・キンバーグも名を連ねている。

何度過去に戻ろうと白人警官の暴力から逃れられない黒人母子の体験を描く、BLM運動なくしては生まれ得なかった第3話「巻き戻し」や、セレブ夫人が雇っていた家政婦が不法移民として当局に連行され、なぜか雇い主の婦人まで連行されるという移民問題を連想させる第8話「起源」など、アメリカの社会問題を新たな角度からえぐるようなエピソードが満載。

各話に登場する出演者も豪華。第1話では、『ビッグ・シック ぼくたちの大いなる目ざめ』がアカデミー賞オリジナル脚本賞にノミネートされたクメイル・ナンジアニが主演。第2話では 、『LIFE!/ライフ』でテッド役を演じたアダム・スコット。第4話では、ドラマ『ウォーキング・デッド』でグレン役を演じたスティーヴン・ユァン。第5話では、J.J.エイブラムス版『スター・トレック』シリーズのスールー役で知られるジョン・チョー、『ルーム』や『ワンダー 君は太陽』で強い印象を残したジェイコブ・トレンブレイ。

第7話では、ドラマ『マーベラス・ミセス・メイゼル』でプライムタイム・エミー賞コメディ・シリーズ部門ゲスト男優賞を受賞したルーク・カービー、ドラマ『ベター・コール・ソウル』でキム役を演じているレイ・シーホーン。第8話では、『スター・トレック:ディスカバリー』でサレク役を演じたジェームズ・フレイン。第10話には、多くの話題作に製作・出演の両面で関わってきたセス・ローゲンが登場する。

■ホスト/ナレーター

ジョーダン・ピール(吹替:三宅健太)

■各話のタイトル/キャスト(日本語吹替)

【第1話】コメディアン/クメイル・ナンジアニ(上田耀司)

【第2話】三万フィートの戦慄/アダム・スコット(中谷一博)

【第3話】巻き戻し/サナ・レイサン(田中敦子)

【第4話】旅行者/スティーヴン・ユァン(興津和幸)、グレッグ・キニア(松山鷹志)

【第5話】神童/ジョン・チョー(川島得愛)、ジェイコブ・トレンブレイ(佐藤美由希)

【第6話】火星への旅/ディワンダ・ワイズ(杉本ゆう)

【第7話】男の中には…/レイ・シーホーン(水野ゆふ)、ルーク・カービー(三上哲)

【第8話】起源/ジェームズ・フレイン(赤城 進)

【第9話】ブルー・スコーピオン/クリス・オダウド(福田賢二)

【第10話】影男/セス・ローゲン(かぬか光明)、ジェイソン・プリーストリー(大西弘祐)

(C)2021 CBS Studios Inc.THE TWILIGHT ZONE, CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.

関連キーワード 映画