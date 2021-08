『ミュージックステーション SUMMER FES』出演が発表されたRADWIMPS

テレビ朝日系で20日に3時間半にわたって放送される『ミュージックステーション SUMMER FES』(後6:30~9:48)の最終出演アーティストとして、RADWIMPS feat.菅田将暉とマカロニえんぴつが発表され、全出演者と曲目が出そろった。

RADWIMPSはゲストボーカルに菅田将暉を迎えた新曲で、6日に公開された映画『キネマの神様』の主題歌「うたかた歌」を、ロックフェスティバル『FUJI ROCK FESTIVAL ’21』のステージからの生中継でテレビ初披露することが決定した。

ボーカルの野田洋次郎は「ライブがあまりできない状況の中、テレビでご覧になる皆さんにも野外で音楽を体感する感覚を少しでも届けられたらと思います」とコメントを寄せた。

「うたかた歌」は、劇中で同じ映画撮影所で働き、夢を語り合う盟友を演じる菅田と野田が初タッグを組んだ楽曲。2人が切なくも力強く歌い上げるノスタルジックなメロディーが印象的な楽曲となっている。

マカロニえんぴつは、公開中の『映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園」の主題歌「はしりがき」を披露。しんちゃんが楽器演奏で参加することも決定した。ボーカル・はっとりは「しんちゃんから父ちゃんへ。父ちゃんからしんちゃんへ。はたまた風間くんからしんちゃんへ。歌詞の箇所によって話し手の目線がイリュージョンしていきます。そんなところも楽しんでください」と呼びかけ。

また、しんちゃんとのコラボパフォーマンスに向け「しんちゃーん!メンバーの代わりに自由に走り回ってね。楽しみです」(はっとり)、「一緒に踊って演奏できる事が感動です。画面の向こうでも踊るような気持ちになるよう頑張ります」(Ba・高野賢也)、「『クレヨンしんちゃん』という幅広い層に愛される世界観に負けないように『マカロニえんぴつ』の世界観を出していけたらと思います」(Gt・田辺由明)、「青春を走り抜けるような疾走感あふれる演奏をお届けできたらうれしいなと思います」(Key・長谷川大喜)とのコメントを寄せた。

番組では、『Mステ35周年特別企画』として、データ放送プレゼントクイズ企画が行われることも発表された。

■『ミュージックステーション SUMMER FES』出演アーティスト・曲目

AI「IN THE MIDDLE feat.三浦大知」

いきものがかり「TSUZUKU」

EXIT「SUPER STAR」

UVERworld feat.山田孝之 / 愛笑む「来鳥江」

エド・シーラン「Shape Of You」「Bad Habits」

Official髭男dism「アポトーシス」

ORANGE RANGE「Enjoy!」「ロコローション」

氣志團「房総魂」「One Night Carnival」

SixTONES「マスカラ」

Toshl 視聴者が選ぶ“カバーしてほしい夏のアゲうた”

TWICE「Perfect World」

HiHi Jets & 美 少年「High Beat」

BLACKPINK「Lovesick Girls - JP Ver.-」

Hey! Say! JUMP「群青ランナウェイ」

マカロニえんぴつ「はしりがき」

松平健「マツケンサンバII」

森七菜「深海」

RADWIMPS feat.菅田将暉「うたかた歌」

優里「ドライフラワー」

※50音順

関連キーワード エンタメ総合