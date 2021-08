MIYAVI (C)ORICON NewS inc.

ギタリスト・MIYAVIが18日、自身のインスタグラムを更新。“スキンヘッド”にイメチェンした姿を公開した。

「Enjoying my new hair style」というコメントとともに、スキンヘッドに大胆イメチェンした動画と写真をアップ。自身の新スタイルを「#一休さん」と茶目っ気たっぷりに表現し、動画では横たわりながら「慌てない、慌てない。ひと休み、ひと休み」と日本昔話『一休さん』の名フレーズをつぶやいている。

この投稿に、ローラが「I like your new hair!!! Looks very cool」と絶賛。ほかにもコメント欄には「衝撃です」「Wild!!!」「何してもカッコいい!!」「MIYAVIさんはどの髪型でも最高」「スキンヘッド似合ってます~ MIYAVIさんに似合わないヘアースタイルあるんでしょうか?」「本当に全部剃ったんですか!?!?」「まさかそう来るとは~」など驚きや絶賛の声が寄せられている。

