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水面下で駆け引き　王位戦第４局・１日目

2021年8月19日 05時00分 (8月19日 05時02分更新)
立会人の中田功八段（左）に封じ手を渡す藤井聡太王位（右）。中央は豊島将之竜王＝１８日午後６時すぎ、大阪市福島区の関西将棋会館で

立会人の中田功八段（左）に封じ手を渡す藤井聡太王位（右）。中央は豊島将之竜王＝１８日午後６時すぎ、大阪市福島区の関西将棋会館で

  • 立会人の中田功八段（左）に封じ手を渡す藤井聡太王位（右）。中央は豊島将之竜王＝１８日午後６時すぎ、大阪市福島区の関西将棋会館で
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