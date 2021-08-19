立会人の中田功八段（左）に封じ手を渡す藤井聡太王位（右）。中央は豊島将之竜王＝１８日午後６時すぎ、大阪市福島区の関西将棋会館で
中日新聞読者の方は、無料の会員登録で、この記事の続きが読めます。
※中日新聞読者には、中日新聞・北陸中日新聞・日刊県民福井の定期読者が含まれます。
王位戦中継サイト
王位戦の中継サイト。棋譜やブログを掲載。新聞三社連合（北海道新聞・東京新聞・中日新聞・神戸新聞・徳島新聞・西日本新聞）と日本将棋連盟の主催。
天元戦サイト
天元戦の中継サイト。新聞三社連合（北海道新聞・東京新聞・中日新聞・神戸新聞・徳島新聞・西日本新聞）と日本棋院、関西棋院の主催。
女流王位戦中継サイト
女流王位戦の中継サイト。棋譜やブログを掲載。新聞三社連合（北海道新聞・東京新聞・中日新聞・神戸新聞・徳島新聞・西日本新聞）と日本将棋連盟、日本女子プロ将棋協会の主催。
王冠戦サイト
中部ナンバーワンの座をかけて行われる王冠戦の中継サイト。棋譜や記事を掲載。中日新聞社と日本棋院中部総本部が主催。
中日新聞囲碁ネット
「中日新聞囲碁ネット」は、インターネットを使って対局できるサービスです。中日新聞社が株式会社パンダネットと提携してお届けします。有料会員になれば、世界中の囲碁ファンの会員と対局できます。会費は月額2,750円（税込）の他、全６コースがあります。
関連キーワード
王位戦第４局１日目、相掛かりの戦型に
将棋の藤井聡太王位（１９）＝棋聖、愛知県瀬戸市＝に豊島将之竜王（３１）＝叡王、同県一宮市出身＝が挑戦...
8月18日
第４局、大雨で会場変更 将棋・王位戦
将棋の藤井聡太王位（１９）＝棋聖、愛知県瀬戸市＝に豊島将之竜王（３１）＝叡王、同県一宮市出身＝が挑ん...
8月17日
戦後囲碁界、中部に酒井４兄弟あり 総本部設立し普及活動尽力
戦後の中部囲碁界を率いた「酒井４兄弟」の末弟、酒井義允（よしみつ）八段＝愛知県愛西市＝が６月、８９歳...
8月13日
高田四段、一回戦で敗れる 叡王戦・段位別予選
各務原市在住の将棋プロ高田明浩四段（１９）は十二日、第七期叡王戦段位別予選の一回戦で服部慎一郎四段（...
竜王戦挑戦権に藤井二冠が王手 永瀬王座に先勝
将棋の藤井聡太二冠（１９）は十二日、東京都渋谷区の将棋会館で指された第三十四期竜王戦挑戦者決定三番勝...
＜頂の先へ 月刊・藤井聡太二冠＞ 熱戦続く王位戦
曲折を経て東京五輪が開幕する中、藤井聡太王位（１９）＝棋聖、愛知県瀬戸市＝と豊島将之竜王（３...
8月6日