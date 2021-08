20日放送の『ミュージックステーション SUMMER FES』に出演するToshl

テレビ朝日系で20日に3時間半にわたって放送される『ミュージックステーション SUMMER FES』(後6:30~9:48)の企画として、恒例企画となったToshl 3択第7弾の楽曲が発表された。

今回の楽曲のテーマは「夏のアゲ歌」となっており、誰もが盛り上がる楽曲3曲が候補曲として決定した。Whiteberryの「夏祭り」(2000年)、Superflyの「タマシイレボリューション」(2010年)、Adoの「踊」(2021年)の3曲から当日、生投票にてToshlの生パフォーマンス楽曲が決定する。

そして、本日18時半より、放送に先駆けMステ公式YouTubeにて楽曲決定までの特別映像を公開。今回第7弾の3曲に入らなかった楽曲を歌うToshlの貴重映像が見られる。

Toshlは今回のパフォーマンスの見どころについて「今回の3択は、幅広い年代の楽曲を選択しましたので、果たしてどの世代の楽曲が選ばれるかも注目ですし、投票に参加くださった皆様の期待を裏切らぬように、僕自身も「弾けて」パフォーマンスしたいと思います!」と意気込んでいる。

また、今回のテーマである「1億再生超え連発!令和の最強鬼リピソング」の企画詳細が発表。今回は「ヒット曲が1日あたり何回ストリーミング再生されているのか」という「鬼リピ度」を算出し、令和最強鬼リピソングランキングを大発表。また、あいみょん、Ado、斎藤工、白石麻衣に豪華インタビューを実施し、それぞれが今、鬼リピしている曲も公開していく。

■『ミュージックステーション SUMMER FES』出演アーティスト

AI「IN THE MIDDLE feat.三浦大知」

いきものがかり「TSUZUKU」

EXIT「SUPER STAR」

UVERworld feat.山田孝之 / 愛笑む「来鳥江」

エド・シーラン「Shape Of You」「Bad Habits」

Official髭男dism「アポトーシス」

ORANGE RANGE「Enjoy!」「ロコローション」

氣志團「房総魂」「One Night Carnival」

SixTONES「マスカラ」

Toshl 視聴者が選ぶ"カバーしてほしい夏のアゲうた"

TWICE「Perfect World」

HiHi Jets & 美 少年「High Beat」

BLACKPINK「Lovesick Girls - JP Ver.-」

Hey! Say! JUMP「群青ランナウェイ」

松平健「マツケンサンバII」

森七菜「深海」

優里「ドライフラワー」

ほか (※50音順)

