『Girls Planet 999 : 少女祭典』より(C)CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

日本、韓国、中国から33人ずつ計99人が参加するグローバルガールズグループデビュープロジェクト『Girls Planet 999:少女祭典』(ABEMA/毎週金曜 後8:20)において、1回目のグローバル投票が開始した。

13日放送の第2話では、99人の参加者たちが自身のパフォーマンス力をアピールした「プラネット探索戦」が終了。Kグループ、Cグループ、Jグループの各地域から1人ずつ、合計3人で構成された33個のセル(CELL)が完成し、初ミッションも発表された。

同時に、『Girls Planet 999』の公式プラットフォーム「ユニバース(UNIVERSE)」アプリでは、グローバル視聴者投票が開始。NCSOFT UNIVERSEによると、アジア圏をはじめ、アメリカ、ヨーロッパ等157の地域が投票に参加し、投票開始から24時間で総投票数は372万にのぼった。

投票は参加者たちの生き残りを決めるセル投票と、TOP9候補を決定する個人投票の2つで進行し、1日1回参加が可能。 投票画面から応援したい3つのセルを選択し、その後K、C、Jそれぞれのグループから3人ずつ、合計9人を選び個人投票へ進む。投票結果は韓国地域50%、それ以外のグローバル全地域5%%の比率が反映され、集計された全ての票は点数に換算され適用される(※1回目のグローバル投票は韓国時間基準で8月28日午前10時まで)。

初のミッション「コネクトミッション」では、33個中16個ものセルが脱落。1曲につき3個のセル、合計9人が1つのチームとなりステージを作り上げる。ミッション1曲あたり2個のチームが選択可能で、同じ曲を選んだチーム同士で対決。対決で勝利したチームには、1回目のグローバル投票終了前24時間の投票数が2倍となるベネフィットが与えられる。ただし、3チームの対決となるボーイズグループミッションチームの場合は、投票数が3倍になる。

「コネクトミッション」でのミッション曲も発表され、投票数が2倍となる4曲は、BLACKPINK「How You Like That」をはじめ、IZ*ONEの「FIESTA」、OH MY GIRLの「五番目の季節」、TWICEの「YES or YES」。そして、投票数が3倍になるミッション曲は、EXOの「The Eve」、BTSの「MIC Drop」、SEVENTEENの「Pretty U」の3曲。



初めてひとつのチームとなり、それぞれ違う地域のK、C、Jグループの参加者たちがどのようなステージを見せるのか。初のミッションとなる「コネクトミッション」の模様は、8月20日の午後8時20分よりABEMAにて日韓中同時、日本語字幕付きで国内独占無料放送される。

関連キーワード エンタメ総合