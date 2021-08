宇野実彩子「恋の罠しかけましょ ~FUNK THE PEANUTSのテーマ~」が配信リリース

ダンス&ボーカルグループ・AAAの宇野実彩子の約7ヶ月ぶりとなる新曲「恋の罠しかけましょ ~FUNK THE PEANUTSのテーマ~」が、きょう18日に配信リリースした。

同曲は、DREAMS COME TRUE(吉田美和、中村正人)プロデュースによるバンド、FUNK THE PEANUTSのデビューシングル「恋の罠しかけましょ ~FUNK THE PEANUTSのテーマ~」のカバー。リズミカルに展開される“ガールトーク”のような歌詞に、FUNKでPOPな要素をたっぷりと織り込んだメロディーが印象的な楽曲となっている。

このカバーにDREAMS COME TRUEの中村はツイッターで「宇野実彩子さん、ありがとうございます。めっちゃ楽しみです」と反応。これに対して宇野も「中村さん、こちらこそありがとうございます。大切に歌わせて頂きました。大好きな大事な曲ができました。本当にありがとうございます!!」とコメントとしている。

宇野は先月、約2年ぶりに開催された全国ツアー「UNO MISAKO Live Tour 2021 “Sweet Hug”」の最終日に、新プロジェクト『All AppreciAte project』をサプライズ発表。『All AppreciAte project』とは、「AAAメンバーのみんな、AAAを応援してくれるファンの皆さん、AAAを支えてくれるスタッフの皆さん」といったAAAのすべてに、「Attack All Around」と共に、「All(すべての人へ) AppreciAte(感謝)」を贈り届けるプロジェクトとのこと。

これまで15年間、AAAとして、そして近年ではソロとしても活動してきた宇野の想いが込められた新プロジェクト『All AppreciAte project』の展開にも注目だ。

