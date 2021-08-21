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Let’s とらい English!　＜使える英語＞　８月２１日

2021年8月21日 05時05分 (8月21日 05時05分更新)

　今回のテーマは「To go,please」（持ち帰りでお願いします）です。
　「使える英語」では、いろんな英語の表現を学びます。

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