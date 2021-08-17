【中日スタメン】渡辺勝が「2番・左翼」で今季初先発出場 福谷の快投で連敗ストップ期待
2021年8月17日 17時23分
◇17日 中日―広島（バンテリンドームナゴヤ）
両チームのスターティングメンバーが発表され、中日は渡辺勝外野手（27）が「2番・左翼」で今季初スタメンとなった。前カードの巨人3連戦で計5得点だった打線の起爆剤として期待される。15日の巨人戦（東京ドーム）で自身21打席ぶりの安打を放った高橋周平内野手（27）はこの日も「6番・サード」でスタメン。先発は福谷浩司投手（30）が務める。エキシビションでは2試合に先発し、計9イニングを無失点と好調を維持している。
【広島】
1番・中・野間
2番・二・菊池涼
3番・遊・小園
4番・右・鈴木誠
5番・一・坂倉
6番・三・林
7番・左・西川
8番・捕・石原
9番・投・森下
1番・中・野間
2番・二・菊池涼
3番・遊・小園
4番・右・鈴木誠
5番・一・坂倉
6番・三・林
7番・左・西川
8番・捕・石原
9番・投・森下
【中日】
1番・遊・京田
2番・左・渡辺
3番・中・大島
4番・一・ビシエド
5番・右・福留
6番・三・高橋周
7番・捕・大野奨
8番・二・溝脇
9番・投・福谷
1番・遊・京田
2番・左・渡辺
3番・中・大島
4番・一・ビシエド
5番・右・福留
6番・三・高橋周
7番・捕・大野奨
8番・二・溝脇
9番・投・福谷
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