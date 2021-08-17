◇17日 中日―広島（バンテリンドームナゴヤ）

両チームのスターティングメンバーが発表され、中日は渡辺勝外野手（27）が「2番・左翼」で今季初スタメンとなった。前カードの巨人3連戦で計5得点だった打線の起爆剤として期待される。15日の巨人戦（東京ドーム）で自身21打席ぶりの安打を放った高橋周平内野手（27）はこの日も「6番・サード」でスタメン。先発は福谷浩司投手（30）が務める。エキシビションでは2試合に先発し、計9イニングを無失点と好調を維持している。

【広島】

1番・中・野間

2番・二・菊池涼

3番・遊・小園

4番・右・鈴木誠

5番・一・坂倉

6番・三・林

7番・左・西川

8番・捕・石原

9番・投・森下

【中日】

1番・遊・京田

2番・左・渡辺

3番・中・大島

4番・一・ビシエド

5番・右・福留

6番・三・高橋周

7番・捕・大野奨

8番・二・溝脇

9番・投・福谷