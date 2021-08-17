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【中日スタメン】渡辺勝が「2番・左翼」で今季初先発出場 福谷の快投で連敗ストップ期待

2021年8月17日 17時23分

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中日・福谷

中日・福谷

◇17日　中日―広島（バンテリンドームナゴヤ）
　両チームのスターティングメンバーが発表され、中日は渡辺勝外野手（27）が「2番・左翼」で今季初スタメンとなった。前カードの巨人3連戦で計5得点だった打線の起爆剤として期待される。15日の巨人戦（東京ドーム）で自身21打席ぶりの安打を放った高橋周平内野手（27）はこの日も「6番・サード」でスタメン。先発は福谷浩司投手（30）が務める。エキシビションでは2試合に先発し、計9イニングを無失点と好調を維持している。
【広島】
1番・中・野間
2番・二・菊池涼
3番・遊・小園
4番・右・鈴木誠
5番・一・坂倉
6番・三・林
7番・左・西川
8番・捕・石原
9番・投・森下
【中日】
1番・遊・京田
2番・左・渡辺
3番・中・大島
4番・一・ビシエド
5番・右・福留
6番・三・高橋周
7番・捕・大野奨
8番・二・溝脇
9番・投・福谷

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