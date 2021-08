ABEMAのオリジナル恋愛番組『オオカミ』シリーズの最新作『虹とオオカミには騙されない』(毎週月曜 後10:00)。第3話が15日に放送された。

第3話で、りのからデートに誘われたエザキ、そしてそのデートに参加することを決めたこうへい。りのをめぐる男同士の熱い恋のバトルが発生した。りのが席を外している間にこうへいがエザキに対し「気になっている人は?」と問いかけると、エザキは「りの」と即答しニヤリ。こうへいも「一緒じゃん」と笑い飛ばし、お互いの恋の矢印が共にりのへ向いていることを再確認した。

「バチバチやろうぜ!」と互いの健闘を誓いあった2人とりのは浅草デートで仲を深める。りのと2ショットとなったエザキは「すごく気になっているから。りのが一番」と目を見て真剣に伝える。りのは照れながらも「自分もそういう風にエザキを見ようかな…」とこれまで友人として見ていたエザキに揺れる気持ちを伝えた。続いてこうへいと2ショットになったりのが「正直、今自分の中で…」と打ち明けた本心とは。「俺、目移りしないんで」と強気のアピールを続けるエザキ、「もう取られたくない」とひたむきに想いを伝えるこうへい、りのをめぐる真剣な恋のバトルに視聴者から「少女漫画の展開すぎる…」「ここの三角関係好き」といった反響が寄せられた。

一方アトリエでスニーカー製作を続けるしゅうぞうは、セイラにスニーカーにデザインを描いてほしいと頼む。その様子を見ていたさくらが「チェックの柄にしたらかわいい」と発言すると、すかさずセイラは「チェックじゃなくて千鳥柄にしたら?」と対抗するように意見。白熱の恋のバトルが幕を開けた。その後もアピール合戦を続けるさくらとセイラを見て、しゅうぞうは困惑。しゅうぞうはモモカとTakiに「さくらちゃんと話したい気持ちもあるけど、セイラちゃんと話したい気持ちもある」と胸の内を告白。「お互いの気持ちを尊重したいけど、どっちも尊重しながら並行していくのは最低じゃん?」とこぼすしゅうぞうの恋心は誰に向かって動き出すのか。

Takiと2ショットになったしょうたは「今の自分の気持ちはTakiちゃんにあります」と気持ちを打ち明ける。第一印象では「一番フランクに話せる」としょうたの事が気になっていたTakiだったが、頭を抱えながら「違う人と迷っていて…。その人の事をもっと知りたいと思っている」と揺れる恋心を告白。しょうたは落ち込んだが、「僕の事は気にしないで、もっと他の人ともしゃべってほしい」と送り出す。その後気になっていると話していた相手と2ショットになったTakiは「前回のシーズンで自分らしくストレートに気持ちを伝えていたけど、ちょっと怖くなってる」と恋に臆病になっていることを明かしつつも、「I may have feelings for you.(あなたのことが好きかもしれない)」と精一杯想いを伝えた。その相手とは。

第3話は、ABEMAで無料で見逃し配信中。次回、さくらがしゅうぞうをデートに誘うものの、同じデートに続々と参加を表明する女性メンバーたち。「どうすりゃいいんだ…」と頭を抱える史上最強のモテ男しゅうぞう。様変わりしていく恋模様も必見となっている。

