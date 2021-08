ワンマンライブ『ラブライブ!サンシャイン!! AZALEA 1st LoveLive! ~In The Dark/*秘密の物語*/~』を開催したAZALEA(C)2017 プロジェクトラブライブ!サンシャイン!!

『ラブライブ!サンシャイン!!』Aqoursの松浦果南(CV:諏訪ななか)、黒澤ダイヤ(CV:小宮有紗)、国木田花丸(CV:高槻かなこ)によるユニット・AZALEAが14、15日、宮城県・ゼビオアリーナ仙台にて初のワンマンライブ『ラブライブ!サンシャイン!! AZALEA 1st LoveLive! ~In The Dark/*秘密の物語*/~』を開催した(高槻は出演見合わせ)。

AZALEAは、もともと2020年3月に同所にて1stライブを開催する予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、延期および中止が続いていた。そして、1年5ヶ月越しにキャストとファンの念願がかなっての1stライブとなった。

「We’ll get the next dream!!!」アレンジのオープニング映像に会場が沸き上がり、ライブがスタートし、ステージ上に諏訪と小宮が登場。黒とメンバーカラーの新衣装で「何度だって立ち上がる」と言わんばかりに、腕を大きく伸ばして力強いダンスを披露した。

さらに新曲「PHOENIX DANCE」を炎の演出の中で情熱的に踊り、続けて「INNOCENT BIRD」、MCのあとにはAZALEA Ver.で初披露となる「Jump up HIGH!!」、ダンスの見せ所が多いAqoursの楽曲「SKY JOURNEY」「メイズセカイ」と魅力的なパフォーマンスを重ねていった。

本公演3回目となる幕間映像では、AZALEAの3人がAZALEAとなじみ深いキャンディーの制作にチャレンジ。映像が開けると諏訪と小宮がトリコリコキャンディーを手にステージに登場し「トリコリコPLEASE!!」を披露した。Day.1公演では、今回のライブを実現できた感慨深さと、中止ではなく前進を選んだ思いを語り、Day.2公演では、AZALEAの2ndライブ開催が決定したことが発表された。

■セットリスト

01.We'll get the next dream!!!

02.PHOENIX DANCE

03.INNOCENT BIRD

04.Jump up HIGH!!(AZALEA Ver.)

05.SKY JOURNEY(AZALEA Ver.)

06.メイズセカイ

07.Perfect SEKAI(黒澤ダイヤ from Aqours)

08.もっとね!(松浦果南 from Aqours)

09.“MY LIST”to you!(AZALEA Ver.)

10.<Day.1>Landing action Yeah!!(AZALEA Ver.)

<Day.2>ホップ・ステップ・ワーイ!(AZALEA Ver.)

11.GALAXY HidE and SeeK

12.メタモルフィズム

13.待ってて愛のうた(AZALEA Ver.)

14.ときめき分類学

15.空中恋愛論

16.卒業ですね

-アンコール-

EN1.トリコリコPLEASE!!

EN2.LONELY TUNING

EN3.Amazing Travel DNA

