本文へ移動

神戸国際大付２―１北海　神戸国際大付が逃げ切る

2021年8月15日 18時54分 (8月15日 19時39分更新)
　神戸国際大付―北海　２回表神戸国際大付無死一、三塁、川西が三前に先制のスクイズを決める＝甲子園

　神戸国際大付―北海　２回表神戸国際大付無死一、三塁、川西が三前に先制のスクイズを決める＝甲子園

　神戸国際大付が逃げ切った。二回に川西のスクイズと山里の適時二塁打で挙げた２点を、２人の継投で守った。先発の阪上が強気の投球で、５回を５安打１失点。２番手の楠本は伸びのある真っすぐを軸に、得点を許さなかった。
　北海は木村が８三振を奪う力投を見せたが、打線が再三の好機を逃した。五回の１点だけにとどまった。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
PR情報

スポーツの新着

記事一覧