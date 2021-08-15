神戸国際大付―北海 ２回表神戸国際大付無死一、三塁、川西が三前に先制のスクイズを決める＝甲子園
関連キーワード
明徳、明桜、神国付が２回戦へ 全国高校野球選手権第３日
全国高校野球選手権大会第３日は１５日、甲子園球場で１回戦が行われ、明徳義塾（高知）ノースアジア大明桜...
8月15日
バスケ女子は桜花３連覇 全国高校総体第２２日
全国高校総合体育大会（インターハイ）第２２日は１５日、新潟市東総合ＳＣなどで行われ、バスケットボール...
小祝が５度目Ｖ、稲見１９位 女子ゴルフ最終日
ＮＥＣ軽井沢７２最終日（１５日・長野県軽井沢７２＝６６７９ヤード、パー７２）最終の第２ラウンドは悪天...
伊藤美誠「実感湧いてきた」 五輪卓球３種目でメダル
東京五輪で卓球の混合ダブルス金メダルなど、出場３種目全てでメダルを獲得した女子のエース伊藤美誠（スタ...
渡辺、ＮＢＡ４季目へ意気込み 代表での戦いに手応えも
【ラスベガス（米ネバダ州）共同】米プロバスケットボールＮＢＡラプターズの渡辺雄太が１４日、ＮＢＡサマ...
ＤｅＮＡ、筒香の動向注視 米マイナー３Ａ契約解除
ＤｅＮＡの三原一晃球団代表は１５日、２０１９年まで在籍した筒香嘉智外野手が、米大リーグ、ドジャース傘...