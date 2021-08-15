神戸国際大付が逃げ切った。二回に川西のスクイズと山里の適時二塁打で挙げた２点を、２人の継投で守った。先発の阪上が強気の投球で、５回を５安打１失点。２番手の楠本は伸びのある真っすぐを軸に、得点を許さなかった。

北海は木村が８三振を奪う力投を見せたが、打線が再三の好機を逃した。五回の１点だけにとどまった。

