桜花学園―大阪薫英女学院 第４クオーター、ドリブルで攻め込む桜花学園・朝比奈（左）＝新潟市東総合スポーツセンター
関連キーワード
小祝が５度目Ｖ、稲見１９位 女子ゴルフ最終日
ＮＥＣ軽井沢７２最終日（１５日・長野県軽井沢７２＝６６７９ヤード、パー７２）最終の第２ラウンドは悪天...
8月15日
伊藤美誠「実感湧いてきた」 五輪卓球３種目でメダル
東京五輪で卓球の混合ダブルス金メダルなど、出場３種目全てでメダルを獲得した女子のエース伊藤美誠（スタ...
渡辺、ＮＢＡ４季目へ意気込み 代表での戦いに手応えも
【ラスベガス（米ネバダ州）共同】米プロバスケットボールＮＢＡラプターズの渡辺雄太が１４日、ＮＢＡサマ...
ＤｅＮＡ、筒香の動向注視 米マイナー３Ａ契約解除
ＤｅＮＡの三原一晃球団代表は１５日、２０１９年まで在籍した筒香嘉智外野手が、米大リーグ、ドジャース傘...
ＡＳの採点方式変更を検討 国際水連、透明性を高める狙い
国際水連がアーティスティックスイミング（ＡＳ）の採点方式の変更を検討していることが１５日、関係者への...
巨４―２中（１５日） 巨人が３連勝
巨人が３連勝した。一回に坂本の１２号ソロで先制し、三回にウィーラーの２点適時打、四回に大城のソロで加...