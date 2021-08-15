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バスケ女子は桜花３連覇　全国高校総体第２２日

2021年8月15日 18時21分 (8月15日 18時37分更新)
　桜花学園―大阪薫英女学院　第４クオーター、ドリブルで攻め込む桜花学園・朝比奈（左）＝新潟市東総合スポーツセンター

　桜花学園―大阪薫英女学院　第４クオーター、ドリブルで攻め込む桜花学園・朝比奈（左）＝新潟市東総合スポーツセンター

  • 　桜花学園―大阪薫英女学院　第４クオーター、ドリブルで攻め込む桜花学園・朝比奈（左）＝新潟市東総合スポーツセンター
  • 　大阪薫英女学院を破り優勝を決め、喜ぶ桜花学園の選手たち＝新潟市東総合スポーツセンター
　全国高校総合体育大会（インターハイ）第２２日は１５日、新潟市東総合ＳＣなどで行われ、バスケットボール女子決勝で桜花学園（愛知）が９４―６５で大阪薫英女学院を下し、３大会連続（中止の昨年を挟む）２５度目の優勝を果たした。
　卓球のダブルスで男子は篠塚大登、谷垣佑真組（愛知・愛工大名電）、女子は大藤沙月、横井咲桜組（大阪・四天王寺）が制した。

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