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新城は１５１位　自転車ロードレース

2021年8月15日 14時45分 (8月15日 14時57分更新)
　ブエルタ・ア・エスパーニャ第１ステージの個人タイムトライアルで走行する新城幸也＝１４日、ブルゴス（ゲッティ＝共同）

　ブエルタ・ア・エスパーニャ第１ステージの個人タイムトライアルで走行する新城幸也＝１４日、ブルゴス（ゲッティ＝共同）

　自転車ロードレースのブエルタ・ア・エスパーニャは１４日、スペイン北部のブルゴスで第１ステージの個人タイムトライアル（７・１キロ）が行われ、新城幸也（バーレーン・ビクトリアス）は９分３２秒で１５１位だった。レースは９月５日まで全２１ステージで争う。（共同）

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