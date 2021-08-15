自転車ロードレースのブエルタ・ア・エスパーニャは１４日、スペイン北部のブルゴスで第１ステージの個人タイムトライアル（７・１キロ）が行われ、新城幸也（バーレーン・ビクトリアス）は９分３２秒で１５１位だった。レースは９月５日まで全２１ステージで争う。（共同）