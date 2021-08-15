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全面復旧したばかりの国道４１号の護岸が陥没 岐阜・下呂
岐阜県下呂市小坂町で１５日朝、昨年７月の豪雨災害で崩落し、今年７月に復旧させたばかりの国道４１号の土...
8月15日
長野・岡谷で５人生き埋め、３人心肺停止 住宅が土石流に巻き込まれる
長野県や諏訪広域消防本部によると、同県岡谷市川岸東で１５日午前５時２５分ごろ、住宅１棟が裏山の土石流...
日本武道館で戦没者追悼式開催へ 遠のく惨禍、継承誓う
終戦から７６年を迎えた１５日、政府主催の全国戦没者追悼式が東京都千代田区の日本武道館で開かれる。総人...
特別警報を警報に切り替え 広島、福岡、佐賀、長崎各県
気象庁は１５日午前、広島、福岡、佐賀、長崎各県に発表していた大雨の特別警報を、警報に切り替えた。広い...
お盆帰省、Ｕターンピーク コロナ禍前に比べ大幅減
新型コロナウイルス禍で迎えた２度目のお盆休み期間も終盤となった１５日、鉄道や空の便の上り予約数がピー...
首相式辞「不戦」から「繁栄」へ 対アジア、消える加害責任
７６回目の終戦記念日を迎える１５日、政府主催の「全国戦没者追悼式」が開催される。歴代首相が読み上げる...