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東大本郷キャンパスで火災　煙吸い込み１人けが

2021年8月15日 10時47分 (8月15日 11時12分更新)
　１５日午前９時ごろ、東京都文京区本郷７丁目にある東大本郷キャンパス内の建物で火災が発生した。避難した３０代の男性１人が煙を吸い込んでけがを負った。
　東京消防庁によると、建物は１０階建てで２、３階が燃えているという。

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