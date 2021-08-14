人気グループ・ジャニーズWESTの桐山照史が主演し、9月5日から20日まで東京建物・Brillia HALLにて上演される舞台『赤シャツ』メインビジュアルが公開された。

今作は、劇作家・マキノノゾミ氏が書き下ろし、マキノ氏といくつもの作品でタッグを組んできた宮田慶子氏の演出により2001年に初演され、以降、幾度も上演されてきた傑作喜劇。夏目漱石の名作『坊っちゃん』の物語を、主人公・坊っちゃんではなくその敵役である、厭（いや）味なインテリ教頭“赤シャツ”の視点から描いており、桐山はタイトルロール“赤シャツ”を演じる。

ポスターには、赤シャツのほか登場人物たちが勢ぞろい。赤シャツの弟・武右衛門役を演じ、今作が初舞台となる松島聡（Sexy Zone）にほか、おかやまはじめ、矢柴俊博、桜咲彩花、植本純米、神農直隆、越村友一、北香那、吉村卓也、パシャ・ペチコ。さらに、赤シャツに仕える下女・ウシ役の高橋ひとみらが集合している。なお、15日からはチケット一般発売もスタートする。

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