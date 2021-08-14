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ジャンプ＋、お盆企画開始　『ぬ～べ～』『屍鬼』など無料キャンペーン

2021年8月14日 00時00分 (8月14日 00時06分更新)
「ジャンプ＋」連載20作品が「お盆」をテーマに番外編・イラストを描き下ろす特別企画を実施 （C）遠藤達哉／集英社 （C）松本直也／集英社

「ジャンプ＋」連載20作品が「お盆」をテーマに番外編・イラストを描き下ろす特別企画を実施 （C）遠藤達哉／集英社 （C）松本直也／集英社

　漫画アプリ「少年ジャンプ＋」が14日、お盆特別企画をスタートさせた。人気連載20作品の「お盆」をテーマにした描きおろし特別番外編やイラストを、アプリとお盆仕様の特設サイトにて公開した。
【画像】小学生に見えない…大胆ボディの「ぬ～べ～」ヒロインたち！懐かしの場面カット
　連載陣が1つのテーマに沿って番外編を描き下ろすのは『少年ジャンプ＋』初の試みで、浴衣にホラーなど、夏にぴったりのテーマやモチーフの作品が勢ぞろい。『怪獣8号』『SPY×FAMILY』『ダンダダン』などの人気連載作品も参加しており、本編とは違った魅力があふれている。
　また、あわせて『地獄先生ぬ～べ～』『カラダ探し』『屍鬼』など、「週刊少年ジャンプ」「少年ジャンプ＋」「ジャンプSQ.」で連載していた人気ホラーマンガの無料公開キャンペーンも実施。なかでも「少年ジャンプ＋」の人気作『生者の行進』は3日間限定で全話無料公開する。
■描きおろし番外編・描きおろしイラスト企画参加作品リスト
『怪獣8 号』（松本直也）
『SPY×FAMILY』（遠藤達哉）
『ダンダダン』（龍幸伸）
『After World』（原作：LINK 漫画：宵野コタロー）
『生者の行進』（みつちよ丸）
『生者の行進Revenge』（原作：みつちよ丸 作画：佐藤祐紀）
『忘却バッテリー』（みかわ絵子）
『大正処女御伽話-厭世家ノ食卓-』（桐丘さな）
『君のことが大大大大大好きな100 人の彼女』（原作：中村力斗 作画：野澤ゆき子）
『キネマキア』（オオヒラ航多）
『デビィ・ザ・コルシファは負けず嫌い』（平方昌宏）
『阿波連さんははかれない』（水あさと）
『とげとげ』（土田健太）
『恋するワンピース』（伊原大貴）
『すすめ！ジャンプへっぽこ探検隊！』（サクライタケシ）
『猫田びより』（久楽）
『神食の料理人』（鈴木小波）
『いともたやすく行われる十三歳が生きる為のお仕事』（原作：諸葛宙 漫画：さいがりゅう）
『アラガネの子』（佐々木尚）
『オトメの帝国』（岸虎次郎）
■納涼！ ジャンプ最恐ホラー漫画特集！
＜第1期＞
生者の行進 全巻
生者の行進Revenge 2巻分
カラダ探し 35話
自殺幇女 5話
地獄先生ぬ～べ～ 30話
人形草紙 あやつり左近 2巻分
屍鬼 11話
詭弁学派、四ツ谷先輩の怪談 9話
World 4U＿ 7話
あえじゅま様の学校 6話
友食い教室 6話
＜第2期＞
カラダ探し 35話
自殺幇女 5話
地獄先生ぬ～べ～ 30話
生者の行進Revenge 2巻分
人形草紙 あやつり左近 2巻分
屍鬼 11話
詭弁学派、四ツ谷先輩の怪談 9話
World 4U＿ 7話
あえじゅま様の学校 6話
友食い教室 6話
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