「THE FIRST TAKE FES Vol.3」で一発撮りパフォーマンスに挑戦するCHEMISTRYの堂珍嘉邦(左)と川畑要

チャンネル登録者が477万人を超える人気YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で、ライブハウスからアーティストの一発撮りパフォーマンスを無料で届ける「THE FIRST TAKE FES vol・3」が8月13日午後10時に公開された。

通算3回目となる今回は、大阪発の3人組ロックバンド「BURNOUT SYNDROMES」、ヒップホップグループ「梅田サイファー」、新世代女性シンガーのyama、男性デュオ「CHEMISTRY」の4組が出演。

BURNOUT SYNDROMESは人気アニメ「ハイキュー!! TO THE TOP」のオープニングテーマ「PHOENIX」をここだけのアレンジで披露。

梅田サイファーは代表曲「梅田ナイトフィーバー′19」「トラボルタカスタム ft・鋼田テフロン」を歌唱した。メンバーのRー指定(29)は「梅田のみんなとこうした変わったシチュエーションで演れることも珍しい。梅田サイファーは自分にとって、刺激も悔しさも、どの現場と比べてももっとも受ける場所。僕がラップを始めた当時はただただ“ラップがしたい”という思いだったけど、コロナ禍に入って、自分たちの表現を思うように誰かと共有できない時期が続いたのはしんどかった。人前に立つということが自分の中でこんなにもウエートが高かったのかと。ほんまに自由な集まりなんで、ずっと誰かしらが続けてくれたらいい。元気に一生続けられたらハッピーです」と語った。

yamaはTVアニメ「2・43 清陰高校男子バレー部」のオープニングテーマ「麻痺」と代表曲「a・m・3:21」を歌い、デビュー20周年を迎えたCHEMISTRYは、デビュー曲「PIECES OF A DREAM」と、夏の代表曲「Point of No Return」の2曲で美声のハーモニーを届けた。

堂珍嘉邦(42)は「コロナ禍を迎えてファンの皆さんと会える機会もまだ限られていますが、だからこそ、こうした機会の一つひとつの選曲が意味を帯びると思います。これからもCHEMISTRYという名前のとおり、ファンやミュージシャンとの“化学反応”を大切にしていきたいです」とユニット名になぞらえて手応えを口に。川畑要(42)も「真っ白い世界に飲み込まれそうになりました(笑)。何度も歌ってきた2曲ですが、20年やっていると、リリース当時は小学生だったという方もいれば、今回初めて耳にされるリスナーもいらっしゃる。年々、ヒット曲の重要性をかみ締めています。バンドメンバーも世代を超えた編成だったし、新鮮な時間でした」と振り返った。